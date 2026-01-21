Uppgifter: Lampard kan ta över Premier League-klubb

Frank Lampard leder Championship med Coventry City.

Nu kan den tidigare Chelsea-tränaren ta över Crystal Palace.

Det rapporterar brittiska Talksport.

Foto: Bildbyrån

Frank Lampard har gjort succé som tränare i Coventry City. Laget ligger etta i The Championship och nu har Lampard börjat kopplas ihop med en flytt.

Crystal Palace-tränaren Oliver Glasner har tidigare bekräftat att han inte förlänger med klubben efter säsongen. Nu uppger Talksport att Frank Lampard är en kandidat till att ersätta österrikaren.

Crystal Palace ägs av Steve Parish som sägs vara en stor beundrare av Frank Lampard. Där till finns Getafes José Bordalas och Rayo Vallecanos Inigo Perez som kandidater till Londonklubben.

Frank Lampard tog över Coventry i november 2024. Dessförinnan har engelsmannen coachat Derby, Chelsea och Everton.