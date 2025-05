Uppgifter: Laporte lämnar Al-Nassr – efter osämja

Aymeric Laporte har spelat för saudiska Al-Nassr sedan sommaren 2023.

Egentligen ska han göra det fram till sommaren 2026.

Inte enligt spanska AS – som uppger att spanjoren kommer att gå skilda vägar med klubben inom kort.

Det var under augusti 2023 som mittbacken Aymeric Laporte bytte Manchester City mot saudiska Al-Nassr.



Detta i en av många flyttar till kungadömet från Europa under den här tiden.



I Al-Nassr, där han är lagkamrat med en viss Cristiano Ronaldo, har 30-åringen spelat 69 i vilka han har gjort nio mål och en assist.



Hans kontrakt med klubben är skrivet till sommaren 2026, men det ser inte ut att fullföljas.



Enligt spanska AS har han och Al-Nassr nu kommit överens om att bryta kontraktet i förtid. Detta kan eventuellt härledas till att Laporte, enligt uppgifter, inte helt går ihop med tränare Stefano Pioli.



Laporte var inte med i den saudiska klubbens senaste matchtrupp och har ryktats vara på väg till franska Marseille, i samma land som han är född i.