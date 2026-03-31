Uppgifter: Lewandowski erbjuds nytt avtal

Robert Lewandowski, 37, sitter på utgående avtal med Barcelona.

Nu rapporterar ESPN att han kan erbjudas ettårskontrakt.

Enligt Sport har Barcelona nu beslutat sig för att erbjuda polacken ett nytt avtal på ett år, samtidigt som ESPN har rapporterat att Lewandowski kommer få nya villkor vid en eventuell förlängning.

Robert Lewandowski har gjort 117 mål på 184 matcher för Barcelona.

Härnäst ska Lewandowski möta Sverige i tisdagens landskamp.