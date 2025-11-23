Uppgifter: Lewandowski har nobbat Fenerbahçe-bud

Robert Lewandowski fortsätter leverera mål i Barcelona, men framtiden i klubben är oviss.

Samtidigt uppges Fenerbahçe, som jagar anfallaren, ha fått nej på sitt kontraktsförslag.

Foto: Bildbyrån

Trots att Robert Lewandowski bara startat fem ligamatcher för Barcelona den här säsongen, har han gjort åtta mål i La Liga. Men den 37-årige anfallaren sitter på ett utgående kontrakt och en förlängning ser inte ut att bli aktuell.

Fenerbahçe har tidigare pekats ut som en möjlig destination, och enligt Diario AS har den turkiska storklubben nu erbjudit Lewandowski ett avtal på ett och ett halvt år.

Polacken ska dock ha tackat nej då han eftersträvar ett längre kontrakt på två och ett halvt år.