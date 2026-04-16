Uppgifter: Lewandowski har tagit beslut om framtiden
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Det blir inget VM för Robert Lewandowski.
Nu överväger den polske stjärnan att avsluta landslagskarriären.
Detta enligt sajten SportsBoom.
Robert Lewandowski föll sent mot Sverige i VM-playoffet. Efter ett mål av Viktor Gyökeres i den 88:e minuten stod det klart att Blågult knep biljetten till mästerskapet i sommar.
Enligt sajten SportsBoom har Lewandowski tagit ett beslut om sin framtid.
37-åringen gjorde landslagsdebut 2008 och har varit kapten för Polen under flera år. Efter den missade VM-platsen uppges han nu avsluta sin landslagskarriär.
Spelarens ålder och en sommar utan mästerskapen sägs vara de största faktorerna till att han inte fortsätter i Polens landslag.
Lewandowski har gjort 89 mål på 165 landskamper för Polen.
Den här artikeln handlar om: