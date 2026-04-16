Det blir inget VM för Robert Lewandowski.

Nu överväger den polske stjärnan att avsluta landslagskarriären.

Detta enligt sajten SportsBoom.

Foto: Bildbyrån

Robert Lewandowski föll sent mot Sverige i VM-playoffet. Efter ett mål av Viktor Gyökeres i den 88:e minuten stod det klart att Blågult knep biljetten till mästerskapet i sommar.

Enligt sajten har Lewandowski tagit ett beslut om sin framtid.

37-åringen gjorde landslagsdebut 2008 och har varit kapten för Polen under flera år. Efter den missade VM-platsen uppges han nu avsluta sin landslagskarriär.

Spelarens ålder och en sommar utan mästerskapen sägs vara de största faktorerna till att han inte fortsätter i Polens landslag.

Lewandowski har gjort 89 mål på 165 landskamper för Polen.