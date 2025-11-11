Uppgifter: Lewandowski kan avsluta karriären i Barcelona
Han är 37 år gammal – och sitter på utgående kontrakt.
Nu kan Robert Lewandowski avsluta karriären i Barcelona.
Det uppger spanska Sport.
Det var under sommaren 2022 som Robert Lewandowski, 37, lämnade Bayern München för Barcelona.
Sedan dess har det blivit spel i 159 matcher i vilka han har gjort 108 mål och 20 assist.
Med den katalanska klubben sitter anfallaren på ett kontrakt som löper ut nästa sommar – och senast då kommer han att lämna Barcelona. Det uppges den polska stjärnan ha blivit informerad om från klubbledningen.
Nu kan han också lägga skorna på hyllan efter åren i Katalonien. Det rapporterar spanska Sport som skriver att så kan bli fallet om polacken inte får sitt kontrakt förlängt.
Nu begrundar han alltså att avsluta sin karriär i Barcelona-tröjan.
Robert Lewandowski har tidigare spelat för klubbar som Lech Poznan, Borussia Dortmund och Bayern München.
