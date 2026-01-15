Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Ligue 1-klubb in i jakten på Boudri

Nilo Ek
Amin Boudri, 21, är eftertraktad.
Nu kommer nytt intresse från franska högstaligan.
Det rapporterar GP.

Amin Boudri fick sitt stora genombrott i allsvenskan i fjol. Under vintern har Gais-stjärnan uppvaktats av flera internationella klubbar. Tidigare har 21-åringen kopplats ihop med en flytt till Los Angeles FC i MLS.

Nu rapporterar GP att inget är klart med LAFC och att nytt intresse blossat upp i Frankrike. En icke namngiven Ligue 1-klubb vill värva Boudri samtidigt som MLS-klubben ligger bäst till.

Boudris kontrakt med Gais sträcker sig över säsongen 2027.

