Uppgifter: Ligue 1-klubb in i jakten på Boudri
Amin Boudri, 21, är eftertraktad.
Nu kommer nytt intresse från franska högstaligan.
Det rapporterar GP.
Amin Boudri fick sitt stora genombrott i allsvenskan i fjol. Under vintern har Gais-stjärnan uppvaktats av flera internationella klubbar. Tidigare har 21-åringen kopplats ihop med en flytt till Los Angeles FC i MLS.
Nu rapporterar GP att inget är klart med LAFC och att nytt intresse blossat upp i Frankrike. En icke namngiven Ligue 1-klubb vill värva Boudri samtidigt som MLS-klubben ligger bäst till.
Boudris kontrakt med Gais sträcker sig över säsongen 2027.
