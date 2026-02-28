Uppgifter: Liimatta återvänder till allsvenskan

Otso Liimatta, 21, lämnade IFK Värnamo efter fjolårssäsongen.

Nu är finländaren nära att skriva på för Halmstads BK.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Otso Liimatta gjorde en stark lånesejour i IFK Värnamo under hösten i fjol. Finländaren noterades för tre mål och två assist på 13 ligamatcher innan han återvände till hans klubb Famalicão.

Nu rapporterar Expressen att Liimatta kan återvända till allsvenskan. Tidningen gör gällande att Halmstads BK värvar den offensive pjäsen. 21-åringen väntas genomgå en läkarundersökning hos HBK.

Liimatta har representerat Finlands U21-landslag och där gjort åtta mål på 21 matcher.