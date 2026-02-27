Uppgifter: Lingard nära brasiliansk storklubb

Jesse Lingard, 33, är klubblös.

Engelsmannen uppges vara detaljer från Corinthians i Brasilien.

Detta enligt transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Jesse Lingard lämnade sydkoreanska FC Seoul efter årsskiftet. Sedan dess har 33-åringen varit utan klubb.

Lingard har kopplats ihop med flertalet klubbar och på senare tid har det ryktats om en flytt till Brasilien. Globo har tidigare uppgett att han förhandlar med Clube do Remo.

Transferjournalisten Nicolo Schira gör gällande att Lingard nu är nära en övergång till Corinthians. Affären ska vara i slutfasen och det rör sig om ett kontrakt till december med option på ytterligare ett år.

Corinthians ligger trea i den brasilianska högstaligan efter fyra matcher.