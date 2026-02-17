Uppgifter: Lingard kan göra oväntat klubbval

Jesse Lingard är på jakt efter en ny klubb.

Nu uppges engelsmannen förhandla med Clube do Remo i Brasilien.

Detta enligt tidningen Globo.

Foto: Alamy

Jesse Lingard lämnade sydkoreanska FC Seoul efter årsskiftet. Den tidigare United-spelaren har ryktats till ett antal klubbar men står fortfarande utan något kontrakt.

Nu kan han vara på väg mot ett nytt äventyr – i Sydamerika.

Enligt tidningen Globo förhandlar Lingard med den brasilianska klubben Clube do Remo. Spelaren uppges ha fått ett erbjudande och ska vara positiv till en flytt.

Clube do Remo ligger på en 16:e plats i den brasilianska högstaligan efter tre spelade matcher.

Jesse Lingard har, förutom Manchester United, representerat klubbar som West Ham och Nottingham Forest.