Uppgifter: Lingard nobbad av sin förra klubb

Jesse Lingard, 33, ville återvända till West Ham United.

Men tränaren Nuno Espirito Santo nobbade en återkomst.

Det rapporterar Talksport.

Foto: Alamy

Jesse Lingard lämnade sydkoreanska FC Seoul efter årsskiftet. Under januarifönstret försökte engelsmannen få till en flytt till Premier League.

Enligt sajten Talksport hörde Lingard sig för med sin tidigare klubb West Ham United. Tränaren Nuno Espirito Santo ska i sin tur ha avböjt en potentiell återkomst och i stället värvat Adama Traore.

Samtidigt uppger Talksport att Lingard väntas gå till en ”annan utländsk klubb”.

33-åringen har ett förflutet i klubbar som Manchester United, Nottingham Forest, Derby och Brighton.