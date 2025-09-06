Uppgifter: Liverpool-backen var nära flytt

Joe Gomez var nära att lämna i sommar.

Liverpool-backen hade intresse på sig från andra PL-klubbar.

Det rapporterar sajten Football Insider.

Foto: Bildbyrån

Joe Gomez kunde lämnat Liverpool under deadline day.

Enligt sajten Football Insider hade Liverpool-försvararen intresse på sig från andra Premier League-klubbar. Sajten rapporterar att det var Crystal Palace och Brighton som låg på för att värva honom under transferfönstrets sista dag.

Affären ska ha prioriterats bort i samband med att Marc Guehis övergång till Liverpool sprack i sista sekund. Även intresse från italienska Milan ska ha funnits på Gomez.

Joe Gomez har ett kontrakt med Liverpool som sträcker sig till sommaren 2027.