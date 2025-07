Uppgifter: Liverpool förbereder bud på Alexander Isak

Alexander Isak uppges vilja flytta från Newcastle.

Nu gör uppgifter från Daily Mail gällande att Liverpool förbereder ett bud på stjärnan.

Detta sägs komma under den kommande veckan.

Alexander Isak har varit rubrikernas man de senaste dagarna. Detta efter att att det kommit uppgifter om att han vill lämna Newcastle i sommar.

Bland annat har den svenske stjärnan ryktats till Al-Hilal, men enligt Fabrizio Romano tackat nej till saudiernas förslag. Detta trots att de uppgavs vara beredd att betala Isak en veckolön på 600 000 pund.

Trots nobbandet av Al-Hilal kan svensken vara på väg bort från ”The Magpies”. Enligt Daily Mail har den så gott som färdiga försäljningen av Luis Diaz till Bayern München ha frigjort ekonomiskt utrymme vilket gör att Liverpool kan lägga ett bud på Isak.

Journalisten Craig Hope skriver att Newcastle förväntar sig att ”The Reds” lägger ett bud på anfallaren och att det väntas komma under nästa vecka.

Sedan Alexander Isak anslöt till Newcastle från spanska Real Sociedad har det blivit spel i 109 matcher och ett facit på 62 mål. Stjärnans avtal med storklubben sträcker sig till sommaren 2028.

🚨 Newcastle braced for Liverpool offer for Alexander Isak this week after Eddie Howe reveals there is no chance of want-away striker joining squad here in Far East

🇨🇴 LFC's £65m sale of Luis Diaz to Bayern likely to pave way for formal bid #nufc https://t.co/PVuQTU0BpB

— Craig Hope (@CraigHope_DM) July 27, 2025