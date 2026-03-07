Uppgifter: Liverpool förbereder stort bud på Murillo

Liverpool är ute efter en ny mittback till nästa säsong.

Detta om man får tro sajten TeamTalk.

De skriver att ”The Reds” förbereder ett officiellt bud på Nottinghambacken Murillo.

Foto: Bildbyrån

Sedan sommaren 2023 har den brasilianska mittbacken Murillo spelat för Nottingham Forest, då han lämnade Corinthians.

Med sina 105 matcher under bältet för Nottingham kan 23-åringen vara på väg mot en flytt inom Premier League.

Detta då Liverpool förbereder ett officiellt bud på mittbacken, enligt TeamTalk.

De skriver vidare att Murillo är värderad till omkring 70 miljoner pund, eller 861 miljoner kronor. Nottingham Forest är i dag placerade på 17:e-plats i Premier League.