Uppgifter: Liverpool har bestämt sig – vill värva Rodrygo

Han har varit i Real Madrid sedan 2019.

Nu ryktas Rodrygo bort från huvudstadsklubben.

Detta då Liverpool drar i yttern, enligt ESPN Brasil.

Luis Diaz sägs vara öppen för att lämna Liverpool. Både Barcelona och Bayern München visar intresse för colombianen.

Detta innebär att det finns en lucka att fylla i Premier League-mästarnas lag. Tidigare har Sky-journalisten Sacha Tavolieri rapporterat att Liverpools ersättare till Diaz kan bli Real Madrids Rodrygo.

Brassen ryktas bort från Real Madrid men har även placerats i Arsenal som nästa tänkbara destination.

Nu skriver brasilianska ESPN att Liverpool, till fullo, har gett sig in i jakten på yttern och vill säkra hans signatur.

Om det händer, och samtliga parter kommer överens, återstår att se.

Rodrygo gjorde sex mål tillika assist på 30 matcher i La Liga förra säsongen.

July 17, 2025