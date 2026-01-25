Liverpool har hört sig för med Xabi Alonso.

Klubben har tagit kontakt med spanjorens representanter.

Det rapporterar spanska AS.

Foto: Alamy

Förra säsongens Premier League-mästare Liverpool har haft det tufft den här säsongen. Laget ligger på en fjärde plats i ligan och har 14 poäng upp till serieledande Arsenal.

Samtidigt som det har gått svagt har det spekulerats om att tränaren Arne Slot hänger löst. samtidigt rapporterar nu spanska AS att Liverpool har kontaktat Xabi Alonsos representanter. Enligt AS är spanjoren öppen för att ta över Merseysideklubben i framtiden

Skulle det bli ett tränarbyte kommer det ske i sommar, skriver AS.

Xabi Alonso fick nyligen sparken efter att ha varit huvudtränare i Real Madrid. Han har tidigare varit tränare i Bayer Leverkusen och som spelare gjorde han 210 matcher i Liverpool.