Uppgifter: Liverpool kan gå för stjärnan i januari

Antoine Semenyo har gjort otrolig succé under säsongsinledningen.

Detta har medfört intresse från större klubbar för ghananen.

Nu uppges även Liverpool vara beredda att agera i januari.

Foto: Bildbyrån

Antoine Semenyo har stått för en fantastisk säsongsinledning i AFC Bournemouth och står hittills noterad för sex mål och tre assist på åtta matcher i Premier League.

I och med succén så har det också börjat rapporteras om intresse från allt större klubbar.

Tidigare har Chelsea sett ut att leda jakten och det har rapporterats om att Londonklubben förberett ett stort bud på ghananen, nu kommer dock uppgifter om att Chelsea inte är ensamma om att kunna agera kring Semenyo.

Brittiska The I Paper rapporterar nämligen nu att de regerande Premier League-mästarna Liverpool överväger att värva yttern och att man kan komma att försöka redan i kommande vinterfönster.

25-åringen lär dock inte bli speciellt billig att lösa, framförallt inte sett till formen samt att han har kontrakt med Bournemouth fram till sommaren 2030.