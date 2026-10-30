Uppgifter: Liverpool kan sälja Mac Allister – Gavi tänkbar ersättare

Liverpool uppges vara redo att sälja Alexis Mac Allister nästa år.

Enligt uppgifter har klubben redan meddelat argentinarens läger.

Barcelonas Gavi har nämnts som en möjlig ersättare.

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Alexis Mac Allister har kontrakt med Liverpool till 2028, men i somras fick han inget erbjudande om ett nytt avtal. Det gjorde honom besviken.

– Jag fick beskedet, och det gjorde mig väldigt ledsen. Det finns fortfarande tid, sa han till The Guardian.

Nu kan det i stället bli en försäljning. Enligt Calciomercato planerar Liverpool att sälja den 27-årige mittfältaren nästa år för att kunna satsa på nya spelare centralt på mittfältet. Det ska klubben redan ha meddelat hans läger. Real Madrid och Atlético Madrid nämns som tänkbara nya klubbar.

Foto: Bildbyrån

Gavi kan ersätta

Liverpool ska redan ha en möjlig ersättare i tankarna. Enligt Fichajes.net ser klubben Barcelonas Gavi som ett intressant alternativ inför sommaren 2027.

Den 22-årige spanjoren har haft skadeproblem och har inte fått så mycket speltid under Hansi Flick. Konkurrensen på mittfältet blev dessutom hårdare när Barça värvade Rodri från Manchester City i somras. Gavis kontrakt med Barça gäller till sommaren 2030.