Uppgifter: Liverpool lägger bud på Guéhi

Liverpool fortsätter jakten på en ny mittback.

Enligt The Athletic har klubben lagt ett bud på Crystal Palace-försvararen Marc Guéhi.

Guéhi, 25, har länge funnits på Liverpools radar och nu uppges budet ligga på cirka 35 miljoner pund, motsvarande drygt 447 miljoner kronor, enligt The Athletic.

Mittbacken ska själv vara positivt inställd till en flytt, men Palace har ännu inte svarat på erbjudandet.

Guéhi har kontrakt med Crystal Palace till sommaren 2026. Skulle en övergång utebli nu riskerar Londonklubben att förlora honom billigare i framtiden, eller som bosman nästa år.

Sedan övergången från Chelsea 2021 har Guéhi hunnit spela 160 matcher för Palace, där han också noterats för åtta mål och fyra assist. Även Chelsea, Newcastle och Tottenham har följt mittbackens situation.