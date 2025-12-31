Uppgifter: Liverpool leder jakten på mittbackstalangen

Liverpool ger inte upp på Joel Ordonez.

Premier League-klubben uppges leda jakten på den ecuadorianske mittbacken.

Detta enligt sajten Bolavip.

Foto: Alamy

Liverpool har sedan tidigare visat intresse för Club Brügges mittback Joel Ordonez, 21. Samtidigt har ligakonkurrenten Chelsea varit i förhandlingar med försvararen.

Nu rapporterar Bolavip att Liverpool är närmast en värvning. Enligt sajten leder Liverpool jakten och uppges vilja värva Ordonez redan i januarifönstret.

Det finns även intresse från Inter, Newcastle och Aston Villa.

Ordonez kontrakt med Club Brügge sträcker sig till sommaren 2029.