Uppgifter: Liverpool leder jakten på mittbackstalangen
Liverpool ger inte upp på Joel Ordonez.
Premier League-klubben uppges leda jakten på den ecuadorianske mittbacken.
Detta enligt sajten Bolavip.
Liverpool har sedan tidigare visat intresse för Club Brügges mittback Joel Ordonez, 21. Samtidigt har ligakonkurrenten Chelsea varit i förhandlingar med försvararen.
Nu rapporterar Bolavip att Liverpool är närmast en värvning. Enligt sajten leder Liverpool jakten och uppges vilja värva Ordonez redan i januarifönstret.
Det finns även intresse från Inter, Newcastle och Aston Villa.
Ordonez kontrakt med Club Brügge sträcker sig till sommaren 2029.
