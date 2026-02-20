Uppgifter: Liverpool ligger bäst till i jakten på talangen

Wolverhampton-talangen Mateus Mané drar till sig intresse från flera klubbar.

Liverpool uppges dock ligga bäst till gällande en värvning.

Foto: Bildbyrån

Wolverhampton Wanderers jättetalang har imponerat när han fått chansen den här säsongen och det har medfört intresse från flera klubbar.

The Daily Briefing rapporterar bland annat att Manchester United och Arsenal alltjämt är intresserade, men en annan engelsk storklubb sägs ligga bäst till.

Enligt uppgifterna så är det nämligen Liverpool som ska ligga bäst till gällande en värvning av 18-åringen i sommar.

Liverpool väntas inkomma med ett bud i sommar och Wolves sägs krävas 50 miljoner pund (omkring 612 miljoner kronor) för talangen.

Den här säsongen har det blivit två mål och två assist på 16 matcher för talangen.