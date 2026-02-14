Uppgifter: Liverpool ligger bäst till kring Newcastle-stjärnan

Anthony Gordon har i omgångar gjorts aktuell för Liverpool.

Nu uppges Merseyside-klubben leda jakten på Newcastle-stjärna.

Foto: Bildbyrån

Anthony Gordon har i omgångar ryktats bort från Newcastle.

Främst har det ryktats om intresse från Liverpool och nu kommer nya uppgifter gällande yttern och Merseyside-klubben.

CaughtOffside rapporterar nämligen nu att Liverpool leder jakten på Gordon.

De regerande Premier League-mästarna är dock inte ensamma om att finnas med kring Newcastle-stjärnan.

Enligt uppgifterna så ska även Manchester City och Arsenal ha ögonen på honom.

Newcastle väntas kräva uppemot 95 miljoner pund för yttern, det vill säga mer än 1,1 miljard kronor.

Den här säsongen står Gordon noterad för tio mål och fem assist på 34 matcher i alla turneringar.