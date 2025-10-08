Uppgifter: Liverpool närmar sig Bayern-stjärnan

Liverpool vill värva från Bayern München.

PL-klubben har träffat Michael Olises representater.

Det rapporterar Indykaila News.

Foto: Bildbyrån

Bayern München-stjärnan Michael Olise har uppvaktats av flera klubbar. Manchester City och Real Madrid har tidigare uppgetts vara intresserad av fransmannen.

Nu rapporterar Indykaila News att även Liverpool försöker med Olise. Liverpool uppges ha träffat spelarens representant Glen Tweneboah. Olise pekas ut som en framtida ersättare till Salah.

Olise sitter på ett kontrakt med Bayern München till sommaren 2029.