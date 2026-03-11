Uppgifter: Liverpool och Arsenal kan göra upp om värvning

Eintracht Frankfurt-försvararen Nnamdi Collins ser ut att vara eftertraktad i sommar.

Liverpool uppges överväga en värvning av den unge mittbacken.

Samtidigt så ska även Arsenal vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har redan gjort klart med Jérémy Jacquet inför nästa säsongen, men de regerande Premier League-mästarna ser inte att vara klara för det.

Mirror rapporterar nämligen att Merseyside-klubben vill förstärka försvaret ytterligare och att Eintracht Frankfurt-försvararen Nnamdi Collins ses som ett alternativ.

Liverpool kan dock behöva göra upp med en konkurrent ifall man vill lösa Collins.

Enligt samma uppgifter så är nämligen Arsenal också intresserade av 22-åringen, som den här säsongen står noterad för ett mål och två assist på 21 matcher.