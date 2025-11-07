Uppgifter: Liverpool och Chelsea i kamp om Botman

Newcastles Sven botman drar till sig intresse från ligakonkurrenter.

Både Chelsea och Liverpool uppges vilja värva mittbacken.

Det rapporterar The Chronicle.

Foto: Bildbyrån

Newcastle United har fått en trevande start på säsongen. Trots det har en av lagets mittbackar dragit till sig stort intresse.

Enligt lokaltidningen The Chronicle finns det Premier League-intresse för holländske Sven Botman.

Tidningen uppger att både Chelsea och Liverpool vill värva honom. Samtidigt är Botman öppen för att förlänga med Newcastle och förhandlingar om en förlängning väntas ske de kommande veckorna.

Newcastle ligger på en 13:e plats i Premier League-tabellen.