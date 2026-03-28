Uppgifter: Liverpool och Chelsea i kamp om mittbackstalang
Liverpool och Chelsea är på jakt efter en ny mittback. Enligt den brittiska tidningen The Sun visar PL-jättarna intresse för OH Leuven-försvararen Roggerio Nyakossi.
Enligt tidningen väntas schweizaren lämna Leuven för en europeisk storklubb i sommar, där Chelsea och Liverpool är två av de möjliga klubbadresserna.
Även Everton, West Ham, Fulham och Crystal Palace visar intresse för 22-åringen. En övergång i sommar uppges kosta åtta miljoner pund, vilket motsvarar ungefär 100 miljoner kronor.
Nyakossis kontrakt med Leuven sträcker sig till 2027.
