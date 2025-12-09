Uppgifter: Liverpool och City har ögonen på jättetalangen
Unge Yan Diomande har imponerat i RB Leipzig den här säsongen.
Nu ryktas han dra till sig intresse från såväl Liverpool som Manchester City.
Yan Diomande flyttade till RB Leipzig i somras och den unge ivorianen har redan imponerat i den tyska klubben.
Hittills har det blivit sju mål och fyra assist på 15 framträdanden för 19-åringen och detta har inte gått obemärkt förbi för andra klubbar.
CaughtOffside rapporterar nu att han har ögonen på sig från klubbar i Premier League.
Klubbarna som sägs håll koll på honom på nära håll är Liverpool och Manchester City.
Diomande har kontrakt med RB Leipzig fram till sommaren 2030.
