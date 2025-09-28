Uppgifter: Liverpool och United i kamp om mittback

Manchester United och Liverpool vill värva en försvarare.

Det är Everton-mittbacken Jarrad Branthwaite som är av intresse.

Det rapporterar Daily Mirror.

Foto: Bildbyrån

Manchester United och Liverpool har tidigare båda varit på jakt efter en mittback. Tidigare i somras fallerade Liverpools affär med Marc Guehi som blev kvar i Crystal Palace.

För Uniteds del har det ryktats om att Harry Maguire har intresse på sig från saudiska klubbar och kan lämna med ett utgående kontrakt.

Nu rapporterar tidningen Daily Mirror att de båda Premier League-jättarna jagar Evertons Jarrad Branthwaite.

Enligt tidningen kommer United att försöka med ett bud på 65 miljoner pund (821 miljoner kronor). Samtidigt uppges Branthwaite vara mer sugen på en flytt till Liverpool.

Branthwaite sitter på ett kontrakt med Everton till 2030.