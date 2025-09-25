Uppgifter: Liverpool och United jagar Bremer

Gleison Bremer är tillbaka efter en korsbandsskada.

Nu jagas Juventus-försvararen av storklubbarna Liverpool och Manchester United.

Det rapporterar Calciomercato.com.

Foto: Alamy

Gleison Bremer har dragits med en korsbandsskada sedan förra hösten men är nu tillbaka i träning för sitt Juventus. Den brasilianske mittbacken har visat sig vara en av den italienska ligans främsta på sin position bortsett från skadorna.

Nu rapporterar sajten Calciomercato.com att flera europeiska toppklubbar visar intresse för Bremer. Enligt sajten vill klubbar som Bayern München, Liverpool och Manchester United värva 26-åringen.

Samtidigt rapporterar sajten att en potentiell affär kan bli svår. Detta då Juventus ska kräva stora summor för sin försvarare. Klubben ska ha satt en prislapp motsvarande 70-80 miljoner euro (775-885 miljoner kronor) på Bremer.

Brassen står noterad för 95 tävlingsframträdanden för Juventus.