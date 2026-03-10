Uppgifter: Liverpool överväger att värva franske yttern

Moussa Diaby kan komma att bli aktuell för en Premier League-comeback.

Liverpool uppges på allvar överväga att värva fransmannen.

Foto: Bildbyrån

Moussa Diaby lämnade Aston Villa för saudiarabiska Al-Ittihad sommaren 2024.

Nu kan fransmannen vara på väg tillbaka till Premier League.

Brittiska Teamtalk rapporterar att Liverpool på allvar överväger att försöka värva fransmannen.

Diaby själv uppges även vilja lämna Al-Ittihad.

Sedan flytten har han noterats för åtta mål och 29 assist på 61 matcher.