Uppgifter: Liverpool överväger Dortmund-ytter

Karim Adeyemi har gjort det bra i den tyska storklubben Dortmund.

Nu uppges Liverpool överväga att värva honom.

Det rapporterar Anfield Index.

Foto: Bildbyrån

Liverpool uppges jaga minst ett offensivt nyförvärv under vintern, då Alexander Isak har skadat sig och tvingas till operation.

Då kan ”The Reds” vara på väg att värva från Borussia Dortmund. Detta då man, enligt Anfield Index, har riktat in blickarna på Karim Adeyemi, 23.

Enligt sajten är Dortmund-yttern en av spelarna man överväger att värva under vintern.

Den tyske landslagsmannen har kontrakt med Dortmund fram till sommaren 2027 men har under den senaste tiden uppgetts förhandla med klubben om en förlängning.

Vidare ska Liverpool vara osäkra på den uppsnackade värvningen av Antoine Semenyo då han rapporteras kosta 65 miljoner pund.

Under den pågående säsongen har Adeyemi gjort sex mål och tre assist på 22 matcher.