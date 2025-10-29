Uppgifter: Liverpool överväger mittbackstalang
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Den unge mittbacken Joel Ordonez imponerar i Club Brugge.
Detta göra att han drar till sig intresse från allt större klubbar.
Exempelvis Liverpool uppges överväga 21-åringen.
Redan i somras ryktades Joel Ordonez bort från Club Brugge, men någon övergång blev inte av.
Den unge mittbacken har efter det fortsatt att imponera och intresset för honom har växt ytterligare i takt med det.
Transferjournalisten Ekrem Konur rapporterar nu att de regerande Premier League-mästarna Liverpool överväger en värvning av ecuadorianen.
Liverpool är dock inte ensamma i England om att visa intresse för Ordonez.
Såväl Newcastle som Aston Villa sägs också finnas med i bilden kring 21-åringen, som har kontrakt fram till sommaren 2029.
Den här artikeln handlar om: