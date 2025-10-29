Uppgifter: Liverpool överväger mittbackstalang

Den unge mittbacken Joel Ordonez imponerar i Club Brugge.

Detta göra att han drar till sig intresse från allt större klubbar.

Exempelvis Liverpool uppges överväga 21-åringen.

Foto: Bildbyrån

Redan i somras ryktades Joel Ordonez bort från Club Brugge, men någon övergång blev inte av.

Den unge mittbacken har efter det fortsatt att imponera och intresset för honom har växt ytterligare i takt med det.

Transferjournalisten Ekrem Konur rapporterar nu att de regerande Premier League-mästarna Liverpool överväger en värvning av ecuadorianen.

Liverpool är dock inte ensamma i England om att visa intresse för Ordonez.

Såväl Newcastle som Aston Villa sägs också finnas med i bilden kring 21-åringen, som har kontrakt fram till sommaren 2029.