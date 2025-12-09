Uppgifter: Liverpool planerar bud på försvararen

Liverpool ser ut att vilja förstärka försvaret i januari.

Storklubben uppges planera bud på Galatasaray-backen Wilfried Singo.

Foto: Alamy

Liverpool har haft en hel del skadeproblem i backlinjen den här säsongen.

Nyförvärvet Giovanni Leoni drog korsbandet tidigt på säsongen och även Conor Bradley och Jeremie Frimpong har tampats med skador. Nu kommer uppgifter om att Liverpool därför ser ut att förstärka defensiven i vinter.

Fotmac rapporterar nämligen att storklubben planerar att lägga bud på Galatasaray-försvararen Wilfried Singo.

Enligt uppgifterna väntas Liverpool erbjuda 38 miljoner euro, vilket motsvarar omkring 413 miljoner kronor.

Singo kan användas såväl som mittback som högerback.