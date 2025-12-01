Uppgifter: Liverpool planerar bud på Real Madrid-mittfältaren

Eduardo Camavinga kan vara på väg bort från Real Madrid.

I varje fall om den engelska storklubben Liverpool får bestämma.

Merseyside-klubben uppges nämligen förbereda ett bud på fransmannen.

Foto: Bildbyrån

Eduardo Camavingas framtid i Real Madrid är inte helt säker.

Nyligen kom uppgifter om att Newcastle United är på jakt efter fransmannen och nu pekas även Liverpool ut som en tänkbar adress för mittfältaren.

CaughtOffside går till och med så långt i sin rapportering att den engelska storklubben planerar ett bud på Camavinga.

Enligt uppgifter så ska Liverpool vara beredda att betala 52,5 miljoner pund, det vill säga lite mer än 650 miljoner kronor.

Camavinga som inte fått överdrivet med speltid av Xabi Alonso så här långt den här säsongen har kontrakt med den spanska jätten fram till sommaren 2029.