Eduardo Camavinga får knappt med speltid i Real Madrid.

Nu vill Newcastle United värva mittfältaren.

Det rapporterar den spanska sajten Fichajes.

Foto: Bildbyrån

Eduardo Camavinga, 22, har endast fått förtroende från start två gånger den här säsongen i Real Madrid.

Nu uppges fransmannen ha intresse på sig från Premier League. Enligt den spanska sajten Fichajes vill Newcastle United värva Camavinga.

Enligt sajten ska förhandlingarna varit långt gångna och i ett konkret stadie. Dessutom gör uppgifterna gällande att Newcastle är redo att lägga ett bud på 70 miljoner euro (ungefär 760 miljoner kronor).

Samtidigt är det inte säkert att budet räcker då Real Madrid uppges kräva mycket för mittfältaren.