Uppgifter: Liverpool-profilen kan lämna för Celtic

Andrew Robertson sitter på ett utgående kontrakt med Liverpool.

När ytterbacken lämnar Pl-klubben kan han återvända till Celtic.

Det rapporterar sajten Fichajes.net.

Foto: Alamy

Andrew Robertson anslöt till Liverpool 2017 från Hull City. Ytterbacken sitter på ett utgående kontrakt som löper ut efter 2026.

Skotten Har tidigare varit öppen för en flytt tillbaka till Celtic och det kan bli ännu mer aktuell nu då han har fått konkurrens på sin vänsterbacksposition i form av nyförvärvet Milos Kerkez.

Enligt sajten Fichajes.net blir en övergång till den skotska klubben naturligt för Robertson. Celtics ledning ska även vara öppna för att välkomna hem sin förre ungdomsspelare.

Sajten uppger även att en affär i princip är klar till sommaren och att han då ska kunna lämna som fri transfer.

Robertson står noterad för tilv mål och 68 assist på 354 matcher i Liverpool-tröjan.