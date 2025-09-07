Uppgifter: Liverpools inställning – endast då värvas Guehi

Marc Guehi var så gott som klar för Liverpool på deadline day.

Övergången sprack dock i sist stund.

Och några nya försök i januari väntas inte från de regerande mästarna.

Liverpool gjorde klart med en rekordvärvning av Alexander Isak på deadline day, men svensken var inte den enda spelare som Liverpool ville få in.

De regerande Premier League-mästarna var så gott som klara med en värvning av Crystal Palace-kaptenen Marc Guehi, men övergången sprack i sista stund.

Efter detta så har det ryktats en hel om intresse från flera klubbar för mittbacken inför januarifönstret (bland annat Bayern München och FC Barcelona har nämnts) , men några nya försök från Liverpool väntas inte komma då.

The Times rapporterar nämligen nu att Liverpool inte kommer att försöka på nytt i januari, utan ska det bli en Guehi-värvning för Merseyside-klubben så ska det bli gratis nästa sommar då hans kontrakt med Crystal Palace löper ut.

🔺 NEW: Liverpool will not revisit their interest in Marc Guehi in January and would only now sign the Crystal Palace centre-back on a free transfer next summer



Read more from @_pauljoyce ⬇️ https://t.co/Sxs6QieZz3 — Times Sport (@TimesSport) September 7, 2025