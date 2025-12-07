Uppgifter: Liverpool redo att lyssna på bud

Ibrahima Konate sitter på utgående kontrakt med Liverpool.

Storklubben uppges nu vara redo att släppa fransmannen redan i vinter.

Detta ifall bud på minst 15 miljoner pund inkommer.

Foto: Bildbyrån

Liverpool har blandat och gett en hel del den här säsongen.

En spelare som gjort detsamma är Ibrahima Konate och samtidigt går mittbacken en oviss framtid till mötes.

Hans kontrakt med Liverpool är utgående och tidigare har det ryktats om att Real Madrid vill plocka honom som Bosman, samt att Liverpool vill förlänga avtalet.

Nu ser dock bilden ut att vara helt omvänd.

Real Madrid uppgavs nyligen inte längre vara intresserade och nu kommer rapporter om att Liverpool är redo att lyssna på bud i januari.

Enligt Football Insider ska Merseyside-klubben vara beredda att sälja Konaté ifall man får bud på 15 miljoner pund, samt att man får in en ersättare.