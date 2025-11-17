Uppgifter: Liverpool rycker i Semenyo – kan ersätta Salah

Mohamed Salah ska spela AFCON med Egypten.

Då kopplas Liverpool ihop med Antoine Semenyo som en ersättare.

Foto: Alamy

Egypten är klart för afrikanska mästerskapen (AFCON) och kommer att delta i turneringen över december och januari. Det innebär att Liverpools storstjärna Mohamed Salah inte kommer att vara tillgänglig för spel i klubblaget under samma period.

Om Egypten tar sig hela vägen till final kommer 33-åringen missa hela åtta matcher med Liverpool.

Liverpool har tidigare kopplats ihop med Bournemouths Antoine Semenyo, 25, tillsammans med Premier League-konkurrenter som Manchester City och Tottenham Hotspur. I och med Salahs frånvaro i vinter uppger Liverpool Echo att intresset har blivit allt starkare.

Antoine Semenyos Ghana misslyckades med att kvalificera sig till afrikanska mästerskapet och 25-åringen kommer att vara tillgänglig för spel i vinter.