Foto: Alamy

Uppgifter: Liverpool rycker i Semenyo – kan ersätta Salah

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Mohamed Salah ska spela AFCON med Egypten.
Då kopplas Liverpool ihop med Antoine Semenyo som en ersättare.

Egypten är klart för afrikanska mästerskapen (AFCON) och kommer att delta i turneringen över december och januari. Det innebär att Liverpools storstjärna Mohamed Salah inte kommer att vara tillgänglig för spel i klubblaget under samma period.

Om Egypten tar sig hela vägen till final kommer 33-åringen missa hela åtta matcher med Liverpool.

Liverpool har tidigare kopplats ihop med Bournemouths Antoine Semenyo, 25, tillsammans med Premier League-konkurrenter som Manchester City och Tottenham Hotspur. I och med Salahs frånvaro i vinter uppger Liverpool Echo att intresset har blivit allt starkare.

Antoine Semenyos Ghana misslyckades med att kvalificera sig till afrikanska mästerskapet och 25-åringen kommer att vara tillgänglig för spel i vinter.

