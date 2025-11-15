Sky: PL-jättarna vill värva Semenyo i januari

Antoine Semenyo, 25, gör succé i Bournemouth.

Nu följs han av klubbarna Liverpool, Manchester City och Tottenham inför januarifönstret.

Det rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

Antoine Semenyo har kopplats ihop med flera klubbar efter sin succé i Bournemouth. Ghananen har den här säsongen gjort sex mål och tre assist på elva matcher i Premier League.

Nu rapporterar Sky Sports att tre storklubbar i Premier League följer Semenyos situation inför januarifönstret. Det är Liverpool, Manchester City och Tottenham som ser honom som ett alternativ i offensiven till våren.

– Jag tänker inte på det för mycket. Jag försöker vara närvarande så mycket jag kan. Man ser nyheterna hela tiden, jag ser dem också, jag är inte omedveten, men jag försöker hålla mig fokuserad, sa han till Sky Sports tidigare i november.

Semenyo skrev, i somras, på ett nytt avtal med ”The Cherries” till 2030.