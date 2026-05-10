Liverpool kikar på en ny mittfältsvärvning.

Då ska klubben visa intresse för Mamadou Sangaré.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Liverpool är på jakt efter en ny central mittfältare samtidigt som de letar efter en ersättare till Mohamed Salah på kanten.

Va gäller en mittfältsvärvning rapporterar Tuttosport-journalisten Nicolo Schira att Liverpool kikar på Mamadou Sangaré.

23-åringen tillhör franska Lens och sitter på ett kontrakt till 2030. Den här säsongen har han svarat för tre mål och fyra assist på 37 matcher.

Sangaré har tidigare spelat för Rapid Wien, där han fick rött kort mot Djurgården i Conference Leagie i fjol.

Liverpool ligger på en fjärdeplats i Premier League.