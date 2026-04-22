Uppgifter: Liverpool-stjärnan öppen för flytt

Alisson Becker kan lämna Liverpool i sommar.

Målvakten uppges öppen för en flytt till Juventus.

Det rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Alisson Becker har varit given nummer ett som målvakt i Liverpool. På senare tid har brassen kopplats ihop med flera klubbar, bland annat Napoli och Juventus.

Nu rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano att Alisson öppnar för en flytt i sommar och kan tänka sig att gå till just Juventus. Han ska ses som en drömvärvning av den italienska klubben som är på jakt efter en ny burväktare.

Samtidigt ska Liverpool jobba på en förlängning med 33-åringen.

Alissons nuvarande kontrakt sträcker sig till 2027.