Uppgifter: Liverpool-talangen nära Molde

Trent Kone-Doherty kan lämna Liverpool.

19-åringen finns på norska Moldes radar.

Detta enligt journalisten Lews Bower.

Foto: Alamy

Trent Kone-Doherty tillhör Liverpools U21-lag. Den 19-årige vänsteryttern har, enligt journalisten Lewis Bower, blivit erbjuden ett nytt kontrakt med ”The Reds”.

Samtidigt som en förlängning är aktuell i England ser det ut att bli en flytt till Norge. Enligt Bower har Molde visar intresse för Kone-Doherty. En övergång väntas bli aktuell inför säsongsstart i den norska högstaligan.

Exc: Trent Kone-Doherty has been offered a new deal at Liverpool however he has the opportunity to go to Molde FK to be part of the first-team on a permanent deal. As things stand a move is close. — Lewis Bower (@LewisBower2021) February 26, 2026

Irländaren noteras för fem assist på 14 framträdanden i Premier League 2.