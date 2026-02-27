Prenumerera

Foto: Alamy

Uppgifter: Liverpool-talangen nära Molde

Nilo Ek
Trent Kone-Doherty kan lämna Liverpool.
19-åringen finns på norska Moldes radar.
Detta enligt journalisten Lews Bower.

Trent Kone-Doherty tillhör Liverpools U21-lag. Den 19-årige vänsteryttern har, enligt journalisten Lewis Bower, blivit erbjuden ett nytt kontrakt med ”The Reds”.

Samtidigt som en förlängning är aktuell i England ser det ut att bli en flytt till Norge. Enligt Bower har Molde visar intresse för Kone-Doherty. En övergång väntas bli aktuell inför säsongsstart i den norska högstaligan.

Irländaren noteras för fem assist på 14 framträdanden i Premier League 2.

