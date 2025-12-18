Uppgifter: Liverpool tappar talang gratis till konkurrent

Liverpool-talangen Kai Morrall, 15, kommer att lämna.

Yttern uppges vara klar för Leeds United.

Det rapporterar Daily Mail.

Liverpool kommer att bli av med 15-åringen Kai Morrall. Yttern meddelade tidigare i veckan, på sociala medier, att han lämnar Merseysideklubben.

”Efter åtta år i Liverpool är det dags för mig att säga adjö”, skrev han.

Nu uppges Morrall vara klar för Premier League-konkurrenten Leeds United. I och med att Liverpool och Morrall är överens om att han lämnar behöver Leeds inte betala för övergången, enligt Daily Mail.

Morrall har tillhört Liverpools ungdomsverksamhet och har inte spelat för A-laget. Han har dessutom representerat Irlands U16-landslag.