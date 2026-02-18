Uppgifter: Liverpool trappar upp jakten på Kees Smit

Kees Smit fortsätter att väcka intresse i Europa.

Nu uppges Liverpool ha intensifierat sina försök att värva AZ Alkmaars mittfältstalang.

Foto: Bildbyrån

Kees Smit, 20, fick sitt stora genombrott i AZ Alkmaar förra säsongen och har under den här säsongen etablerat sig som en nyckelspelare på mittfältet.

Hittills har han noterats för två mål och två assist på 18 framträdanden i Eredivisie.

Enligt Defensa Central trappar nu Liverpool upp sitt intresse inför sommarens övergångsfönster. Den engelska storklubben ska ha tagit inledande kontakter med Smit för att diskutera en möjlig övergång och uppges vara beredd att erbjuda en betydande summa för att säkra affären.

Samtidigt rapporteras att både Arsenal och Real Madrid fortsatt följer utvecklingen noga.

Smits kontrakt med AZ Alkmaar sträcker sig till sommaren 2028.