Uppgifter: Liverpool utmanar om Brighton-succén

Brightons Carlos Baleba är eftertraktad.

Nu ger sig Liverpool in i jakten på kameruniern.

Detta enligt sajten Transfermarkt.

Foto: Alamy

Carlos Baleba var ett hett namn under sommaren transferfönster. Manchester United var ett av lagen som uppgavs vilja värva honom men Brighton satte en prislapp på drygt 155 miljoner pund (1,4 miljarder kronor) på honom. Den höga prislappen skrämde bort United och det blev ingen värvning i somras.

Nu uppger sajten Transfermarkt att Liverpool ger sig in i jakten på Baleba. Enligt sajten ska kameruniern finnas med på de regerande PL-mästarnas önskelista över värvningar näta sommar.

Carlos Baleba står noterad för 85 tävlingsframträdanden i Brighton, dit han anslöt 2023 från Lille.