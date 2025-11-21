Uppgifter: Liverpool utmanar United om Anderson

Elliot Anderson, 23, kan lämna Nottingham Forest.

Mittfältaren uppvaktas av Manchester United.

Nu ger sig även Liverpool in i jakten på mittfältaren, enligt The Times.

Foto: Bildbyrån

Elliot Anderson har gjort framsteg i Nottingham Forest och har på senare tid kopplats ihop med Manchester United. Samtidigt som tidigare uppgifter gör gällande att Forest inte vill sälja mittfältaren, börjar flera klubbar utmana United om honom.

Enligt The Times är det förutom United, även Liverpool som visar intresse för Anderson. Dessutom ska hans gamla klubb Newcastle United vara intresserade.

The Times uppger att Nottingham Forest värderar Anderson till ungefär 100 miljoner pund, vilket motsvarar drygt 1,2 miljarder svenska kronor.

Anderson anslöt till Forest från Newcastle i fjol och står noterad för tre mål och sju framspel på 56 framträdanden.