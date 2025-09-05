Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Liverpool värvar tillbaka talangen

Liverpools värvning av Marc Guehi fallerade.
Nu kan mittbackstalangen Jarell Quansah återvända.
Detta enligt Mirror.

Liverpools deadline day-värvning av Marc Guehi gick i stöpet. Detta efter att Crystal Palace inte hittat någon ersättare till sin mittback.

Nu kan Liverpool värva tillbaka mittbacken Jarell Quansah som såldes till Bayer Leverkusen i somras. I försäljningen har de regerande Premier League-mästarna en återköpsklausul på 51 miljoner på Quansah. Klausulen träder i kraft sommaren 2027

Det öppnar upp för en comeback för Liverpool-produkten om två år. Enligt Mirror har Quansah redan kommit överens med Liverpool om ett nytt kontrakt.

Quansah står noterad för tre framträdanden i Bundesliga den här säsongen

