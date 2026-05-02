Uppgifter: Liverpool vill göra sig av med floppen

Nilo Ek
Harvey Elliott, 23, är utlånad till Aston Villa.
Nu väntas Liverpool-spelaren säljas i sommar.
Det rapporterar transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Bildbyrån

Harvey Elliott lämnade Liverpool för ett lån till Aston Villa i fjol. Anledningen till flytten var att den offensive mittfältaren skulle få mer speltid – men det har inte blivit något. Detta på grund av en klausul i hans kontrakt som tvingar Aston Villa att värva honom om han spelar mycket.

Den här säsongen noteras 23-åringen bara fem matcher i Premier League och nu rapporterar den italienska transferjournalisten Nicolo Schira att Liverpool tagit ett beslut om hans framtid. Schira skriver att ”The Reds” vill sälja den offensive mittfältaren i sommar.

Elliotts avtal med Liverpool löper ut 2027.

