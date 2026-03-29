Sportings Luis Suárez, 28, är eftertraktad.

Liverpool och Newcastle United slåss om den colombianske forwarden.

Det rapporterar Correio da Manha.

Efter att Viktor Gyökeres lämnat Sporting i fjol har Luis Suárez blivit lagets målspruta. Colombianen har svarat får 33 fullträffar på 42 matcher den här säsongen och nu har intresset ökat för 28-åringen.

Enligt portugisiska Correio da Manha visar både Liverpool och Newcastle United intresse för Suárez. Anfallaren uppges ha en utköpsklausul på 80 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 870 miljoner kronor.

Samtidigt ska Liverpool och Newcastle inte vill betala så mycket till Sporting. I stället vill PL-klubbarna få ner priset till 60 miljoner euro, eller 653 miljoner kronor. Sporting kommer att vänta med förhandlingar till efter VM i sommar.

Suárez kontrakt med Lissabon-klubben sträcker sig till 2030.